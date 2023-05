Cannes | torna Pedro Almodovar e accende il red carpet con Ethan Hawke

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il regista spagnoloto a, presentando questa volta il cortometraggio fuori concorso "Strange Way of Life", che racconta il ricongiungimento di due uomini in una città del West.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/05/-e--il-red--con-20230518 video 11265748.mp4"/videoProtagonisti due attori considerati sex symbol,, arrivato sulla Croisette e il cilenoPascal, lanciato dalla serie "The Last of Us"., che è stato sei volte acon film in ...

76, Pedro Almodovar riscrive il western in chiave queer e presenta il suo corto, fuori concorso, 'Strange Way of Life'. Il regista spagnolo alla kermesse per la sesta volta e del film ... Leggi Anche Indiana Jones a: sulla Croisette l'archeologo Harrison Ford Leggi Anche 'Indiana Jones e il Quadrante del Destino', nuove immagini in attesa dell'uscita I film in concorso ...

I 31 minuti di Extraña forma de vida, Strage Way of Life nel titolo internazionale, sono valsi l'ora di attesa sotto la pioggia che a Cannes ha cominciato a battere e che… Leggi ...La recensione di Monster il film del regista Hirokazu Kore-eda presentato in concorso al Festival di Cannes 2023.