Cannes | le star in arrivo e i tre scandali annunciati La scena recitata dalla quindicenne

... anzi ricchissima di. All'inaugurazione hanno sfilato Helen Mirren che si è fatta notare con i ... Il mega party di Indiana Jones Sono tanti gli attori attesi in quel di. Tutti attendono ...... e lo dimostra il via vai diche affollano gli studi di via Tuscolana, come sottolinea 'Ciak' . BENTORNATI SULLA CROISETTE Apre il festival die naturalmente occupa molte pagine di ......76 - Guarda alcune scene del suo queer western GLI SCATTI Fotogallery - Pedro Almodovar sul red carpet di76 - Guarda alcune scene del suo queer western QUINTA EDIZIONE Fotogallery - Le...

Festival di Cannes 2023, i look casual delle star Vanity Fair Italia

Ieri sera al Festival di Cannes 2023 si è tenuta la prima di Monster e tra le star che hanno sfilato sul red carpet c’era anche Iris Law ...Dopo la standing ovation alla prima serata di Cannes 76, Johnny Depp è tornato al centro dell'attenzione durante la conferenza stampa di presentazione di "Jeanne du Barry", il film di Maiwenn che ha a ...