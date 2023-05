Cannes’ 76 Il poster ufficiale del film “La Chimera” di Alice Rohrwacher

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023) LAunscritto e diretto dauna produzione tempesta / Carlo Cresto-Dina con Rai Cinema in coproduzione con Ad Vitam Production, Amkas Productions con il contributo di MIC – Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo distribuito da 01 Distribution LAil nuovoscritto e diretto da, è stato selezionato per il Concorso Internazionale della selezioneal 76. Festival di Cannes. La regista, candidata all’Oscar®, torna in concorso alla Croisette dopo Lazzaro Felice (Migliore Sceneggiatura 2018) e Le Meraviglie (Gran Premio della Giuria 2014) Ambientato negli anni ’80, nel mondo ...