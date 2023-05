Cannes 2023 | la cerimonia d’apertura | un inno d’amore per il cinema

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 maggio 2023) dalla nostra inviata Paola Suardi. Martedì sera 16 maggio Chiara Mastroianni ha condotto l’apertura officiale del 76° Festival die ha iniziato accennando “mi sono innamorata di te” di Tenco: ci è parsa una dichiarazioneper il, seguita infatti dalle parole che ricordavano che “ilappartiene alla vita…, che questo Festival è nato nel 1939 in un momento in cui la libertà era in pericolo, per rivendicare la libertà a creare e immaginare”. L’alè consuetudine nelladi apertura e ogni anno viene declinato in modo diverso, l’anno scorso furono la guerra in Ucraina e le parole di Zelenskj a dargli un senso speciale. Quest’anno la guerra è ancora in corso, the show must go on, e il momento che più ci ...