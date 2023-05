Cannes 2023 | I Wonder Pictures si presenta con sei pellicole!

(Di giovedì 18 maggio 2023) Iha annunciato, tramite comunicato stampa, i sei titoli con cui si èta al Gran Festival di: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Saranno sei i titoli Iti in anteprima alla 76esima edizione del Festival di(in programma dal 16 al 27 maggio), una proposta che attraversa trasversalmente tutte le sezioni del festival, tra selezione ufficiale, Quinzaine des Cinéastes, eventi speciali e Semaine de la Critique.Saràto in concorso in Selezione Ufficiale e concorrerà dunque alla Palma d’Oro Le Retour di Catherine Corsini, una storia familiare intensa e coinvolgente sull’elaborazione e l’accettazione ...

courtesy ofFilm Festival Perché in questa storia tutti accusano qualcun altro di essere un mostro, c'è sempre un colpevole designato ogni volta che ripassiamo i fatti. Ci vuole molta forza e ...Nella sua lunga carriera ha incassato diversi riconoscimenti: 14 candidature agli Oscar, con la vittoria per la miglior regia nel 2007 per The Departed , la Palma d'oro anel 1976 per Taxi ...Premiere questa sera a76 per Indiana Jones e il Quadrante del destino, ultimo film della saga Lucasfilm, tra le più popolari del cinema americano. Harrison Ford, 80 anni portati sfidando l'...

Cannes 2023, look pagelle: Uma Thurman diva (9), Charlotte Casiraghi regale (8), Helen Mirren fata turchina (6 ilmessaggero.it

Harrison Ford è il protagonista di questa serata al Festival di Cannes 76, dove ha ritirato una Palma d’oro onoraria prima della proiezione in anteprima mondiale di Indiana Jones e il Quadrante del ...Le tendenze beauty di Sanremo 2023 ci offrono come ogni anno tanti spunti da cui potere attingere in tema di make-up e capelli. I look sfoggiati sul palco dell’Ariston hanno conquistato sera dopo sera ...