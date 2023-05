Cannes 2023 | giorno 2 | la fila per Almodóvar e un giro per il mercato

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 maggio 2023), seconda giornata: la complicataper il corto Strange Way of Life di Pedro, e unper il vivido Marché du Film. A sorpresa, per il secondoconsecutivosi sveglia (e ci sveglia) con il sole. Partiamo bene, ma prosegue peggio: arrivano le nuvole, e giù di pioggia. Invece, tutto scorre nel modo giusto sul versante della prenotazione digitale dei biglietti. Se la pandemia ha insegnato qualcosa, quella è sicuramente riferita alla prenotazione on-line dell'ingresso in sala riservata agli accreditati. File dimezzate, tempo guadagnato. Fatica risparmiata. Per buona pace delle amicizie cinefile strette tra un film e l'altro. Tuttavia, dopo il gremito red carpet di Maïwenn e Johnny Depp (è arrivato in ritardo per la conferenza di ...