Cannes 2023 | al festival | dopo una lunga attesa | arriva Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il regista James Mangold e il cast guidato da Harrison Fordno all'edizionedeldiper presentaree ildel; ecco tutti i film in programma. Ato finalmente il momento del debutto die ildel, l'ultimo capitolo delle avventure dell'amato archeologo interpretato da Harrison Ford. Sulla Croisette il film verrà presentato fuori concorso, ma nella giornata ci sarà spazio anche per altri titoli molto attesi in tutte le altre sezioni. Il ritorno di Indy L'attenzione dei media e degli appassionati di cinema, nella giornata di giovedì ...