Cani e gatti | quanto ci costano? Come tagliare le spese della gestione dei nostri amici a 4 zampe

(Di giovedì 18 maggio 2023)pesano sul nostro portafogli? Le stime parlano chiaro: tanto. Ecco qualche consiglio per risparmiare. Avere un animale domestico è una gioia. Questi piccoli pelosetti danno alla nostra vita un sapore diverso, ci fanno sentire amati in ogni momentovita. Quando le cose vanno male, se abbiamo un gatto o un cane, ci basta rifugiarci tra le loro coccole per stare subito meglio. Loro ci amano incondizionato senza chiedere nulla in cambio, o quasi.ci– SpecialMag.itUn animale in realtà richiede tanto, tanto impegno. Prendersi cura delle esigenze di un cucciolo a 4è un impegno che porta via tempo e pazienza, che non tutti sono disposti a sacrificare. Chi decide di prendersi cura ...

, coniglietti, cavalli, perfino rettili: in Emilia Romagna, a causa dell'alluvione, l'emergenza animali corre parallela al disastro che sta attanagliando, in queste ore, la popolazione. In ...PORDENONE - La Polizia Locale di Pordenone " Cordenons è intervenuta nella tarda mattinata di oggi, 18 maggio, in via Oberdan, su segnalazione di un cittadino, in quanto in alcune aiuole ubicate all'...... data l'emergenza maltempo, idella struttura di San Salvatore sono, infatti, stati trasferiti presso il canile di San Patrignano e presso il Centro Vacanze perBianchi, così da ...

Come aiutare cani, gatti e altri animali vittime del nubifragio in Emilia-Romagna greenMe.it

Forse c’è bisogno di rimettere a fuoco il primo piano di Isabella Rossellini. Come dice lei stessa, «la mia carriera ha avuto un marchio internazionale, meno in Italia: non che non volessi, ma non è s ...I cani ed i gatti sono gli animali domestici preferiti dagli italiani: nel 2021 nelle famiglie italiane vivevano più di 16 milioni di amici a quattro zampe. È quindi inevitabile che lascino sporco in ...