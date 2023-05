Cancro di intervallo mammario | Bertolaso | «In Lombardia nuovo modello di monitoraggio»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Unper monitorare ildi, in base agli studi effettuati dalla Asst di Mantova. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido. Ild’è un tumore che compare dopo un processo di screening risultato negativo e prima del passaggio di screening successivo. È legato sia ai limiti del test che può fornire “falsi negativi”, sia all’errore umano. Lo “Studio casistica cancri intervallati programmi di screening mammografico”, realizzato da Asst Mantova in collaborazione con Ats Valpadana, prevede diverse attività per la raccolta dati, ile l’analisi di questi tumori. Per tali ...

