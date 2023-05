Cambia l’etichetta dell’elettrodomestico prima di andare in cassa | finisce malissimo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Voleva comprare un elettrodomestico, ma voleva anche pagarlo a un prezzo minore, un prezzo deciso da lui. Così ha realizzato un'etichetta "fatta in casa", l'ha attaccata alla scatola del prodotto e ha provato a completare l'acquisto. Un trucco "da film" che non è andato a buon fine: una pattuglia...

...alla voglia dell'Itas Trentino di scrollarsi di dosso...in cui le super favorita Perugia e corazzata Piacenza sono'una ... Sicampo e la reazione della Lube è rabbiosa. I marchigiani ......della rivoluzione architettonica di un genio solitario che...architettonica di un genio solitario cheper sempre'... uscirà in autunno suNexo Digital / distribuzione Believe, ...... il terzo album di studio in arrivo il 26 maggio suNettwerk Music Group. Dopo aver pubblicato i primi due dischi in solitudine, in 'Temporary Time''artistaapproccio e si affida ...