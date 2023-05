Calvo | «Allegri ha fatto un ottimo lavoro | ha reso normale una stagione che di normale non ha avuto nulla»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il Chief Football Officer della Juventus, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno di Europa League. Quanto è importante questa partita e l’Europa League in generale per la società?«Per la società è una partita importante, c’è una bella atmosfera, una bella energia positiva tra i giocatori, abbiamo 3 giocatori nati dopo l’anno 2000 come titolari ed è un grande orgoglio. Stiamo costruendo il presente ma anche il futuro, vogliamo rendere felici i tifosi della Juventus». Bonucci ha annunciato che a fine contratto smetterà con la Juve, Di Maria dice che sta parlando con il club di rinnovo, Cuadrado pure, qual è la situazione?: «Con i giocatori e i loro agenti parliamo quasi continuamente, quotidianamente, adesso siamo tutti concentrati sulla ...

