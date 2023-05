Calma | qui Lady Fratoianni accusa Salvini? E Bocchino la zittisce in tempo record

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Si parla della tragica alluvione che sta mettendo in ginocchio l'Emilia-Romagna a Otto e Mezzo. Ospite della puntata di giovedì 18 maggio su La7, Italo. È lui a prendere le difese del governo di fronte a un vero e proprio plotone d'esecuzione: Aldo Cazzullo, Elisabetta Piccolotti e Donatella Di Cesare. A iniziare ci pensa Cazzullo: "Non sono i soldi che mancano - esordisce -, ma il fatto che non riusciamo a spenderli". E in men che non si dica la moglie di Nicolaattacca Matteo: "Dare la colpa delle alluvioni agli ambientalisti è come dare la colpa delle malattie ai medici. La verità è che il governo non è un clima negazionista, ma clima freghista. Fa come se fosse effetto del destino, ma gli eventi avversi stanno aumentando. Sappiamo che anche in futuro sarà peggio". "Mettersi a far ...