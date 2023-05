Calendario Conference League 2023 oggi | orari giovedì 18 maggio | tv | streaming | programma Sky | TV8 e DAZN

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Oltre alla Champions e all’Europa, si scenderà in campo anche con la. Ieri è arrivato il primo verdetto nella massima competizione europea per club: la finale del 10 giugno si disputerà tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. Restano ancora da definire, invece, le altre due finali europee e questa sera, anche la, scoprirà le due squadre che si contenderanno il trofeo. Le compagini rimaste in corsa sono oramai solamente quattro.18, si giocheranno le rispettive semifinali di ritorno. A partire dalle ore 21.00, tutte le formazioni sopravvissute, scenderanno in campo. L’AZ Alkmaar accoglierà il West Ham. Gli olandesi tenteranno di ribaltare il risultato ...