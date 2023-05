Calciomercato Napoli | l’addio di Lozano | De Laurentiis guarda in Spagna

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tiene banco in queste ore la notizia dell’assenza di Luciano Spalletti alla conferenza stampa di presentazione del ritiro dela Dimaro Folgarida, in Val di Sole in Trentino. Ma di altrettanta importanza sono le notizie relative alche aspetta il club azzurro non solo per quello che riil futuro della guida in panchina: appare delicato il discorso dei diversi settori che, con alcune possibili uscite eccellenti, sarebbero da rinforzare, in primis quello offensivo. Apparentemente certa la permanenza di Kvaratskhelia che ha permesso aldi compiere un passo notevole sul piano della competitività, sembrerebbe altrettanto apparentemente certa la partenza di. Il club partenopeo deve però tener conto dell’infortunio del messicano subito contro la Fiorentina, dove si è ...

, il PSG sta provando ad inserirsi su Kim, ma il difensore dei partenopei vuole solo l'Inghilterra Secondo quanto riportato da RMC Sport, il PSG sta provando ad avvicinare Kim Min ...Ma visto quello che ha fatto, fossi in lui resterei nel. E da come ho capito, vuole cercare ... ' Non voglio fare il, ma secondo me l'unico che può ribaltare il caos che c'è a ...Zinedine Zidane (LaPresse) -.itTecnico che, secondo Frey, difficilmente accetterebbe ... Spalletti Considerata l'impresa che ha fatto, fossi in lui resterei avisto che il...

Calciomercato Napoli, Polito supera Accardi: doppio incontro con De Laurentiis CalcioNapoli24

Il povero animale colorato di azzurro e bardato con le bandiere della squadra del Napoli Calcio è stato immobilizzato e portato in trionfo per le strade della città nei giorni di maggiore entusiasmo ...Il Comune di Napoli si costituisce parte civile nel procedimento penale a carico dei tifosi tedeschi imputati per i violenti atti vandalici compiuti in ...