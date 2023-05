Calciomercato Napoli | inserimento PSG per Kim | ma lui vuole la Premier

(Di giovedì 18 maggio 2023), il PSG sta provando ad inserirsi su Kim, ma il difensore dei partenopeisolo l’Inghilterra Secondo quanto riportato da RMC Sport, il PSG sta provando ad avvicinare Kim Min Jae, difensore delcontattando direttamente i suoi agenti. Il difensore coreano però non sembra attratto dalle sirene francesi: in caso di addio ai partenopei, il suo interesse sarebbe tutto per laLeague.

Ma visto quello che ha fatto, fossi in lui resterei nel. E da come ho capito, vuole cercare ... ' Non voglio fare il, ma secondo me l'unico che può ribaltare il caos che c'è a ...Zinedine Zidane (LaPresse) -.itTecnico che, secondo Frey, difficilmente accetterebbe ... Spalletti Considerata l'impresa che ha fatto, fossi in lui resterei avisto che il...Tutte le news sule sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Calciomercato Napoli, Polito supera Accardi: doppio incontro con De Laurentiis CalcioNapoli24

Se hai cliccato questo articolo stati cercando il calendario delle amichevoli del Napoli per l’estate del 2023. La stagione 2022/23 volge al termine e manca ancora moltissimo tempo all’inizio del nuov ...BOLOGNA - Il Bologna, attraverso una nota apparsa sul proprio sito web, si è detto "vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulla nostra regione" e ha annunciato di aderir ...