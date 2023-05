Calciomercato Milan – Contatti per Arnautovic Ma piace anche Morata

Commenta per primo Stefano Pioli verrà confermato sulla panchina delnella prossima stagione, con o senza Champions League . Invece, sempre secondo il Corriere della Sera , è in bilico la posizione del direttore tecnico rossonero Paolo Maldini .Filippo Galli (©LaPresse) -.itPer fare il punto della situazione in casa rossonera,.it ha intervistato Filippo Galli. L'ex giocatore e dirigente del, riconosce ...Commenta per primo 18 maggio 1994: ildi Capello batte 4 - 0 il Barcellona di Cruijff nella finale di Champions League ad Atene e si laurea campione d'Europa. Dopo la doppietta di Massaro nel primo tempo, nella ripresa chiudono i ...

Calciomercato Milan – De Ketelaere in bilico Ecco una possibile opzione Pianeta Milan

Dopo il calo di rendimento di quest'anno, il Milan nella prossima sessione di mercato è obbligata all'acquisto di almeno 6-7 rinforzi ...Parma Calcio e Puma. Una notte che abbraccia la storia, il presente e il futuro del nostro Club. Al Castello di Felino, location selezionata per l’annuncio della partnership fra due brand iconici, è s ...