Calciomercato Milan | brutte notizie per Pioli? La situazione Brahim Diaz-Real Madrid

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un periodo negativo per ilche non sembra avere fine anche e soprattutto perché nelle ultime ore è arrivata una notizia poco piacevole che riguarda il. La sessione estiva deve ancora iniziare e deve ancora terminare l’annata di Serie A ma cominciano a circolare le prime voci che riguardano possibili trattative. E tra queste ne è emersa una in particolare che interessa da vicino proprio la società rossonera e un giocatore attualmente in forza ai Diavoli:. Il giocatore offensivo in prestito dalarrivato a giugno del 2021, potrebbe infatti ritornare in casa base. Non una news esaltante per tutto il popolo di fede rossonera. Il classe ’99, durante questa stagione con il, ha raccolto ben 42 presenze contando la Serie A, la ...