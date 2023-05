Calciomercato Milan | avviati i contatti per Loftus Cheek

(Di giovedì 18 maggio 2023)con il Chelsea per il trasferimento del centrocampista RubenCome riportato da Sky Sport, ilsta imbastendo una trattativa concreta con il Chelsea per arrivare a Ruben. È lui il profilo prioritario individuato per ricostruire il centrocampo, con il calciatore che sarebbe entusiasta di trasferirsi in rossonero. La trattativa procede molto bene. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Il futuro di Marco Asensio è sempre più incerto. Tra gli sforzi economici cui ilsarebbe pronto a fare ed un Bayer Leverkusen che si sfrega le mani, in verità l'attaccante avrebbe la testa da un'altra parte. A Madrid precisamente, in quella che è la squadra del suo cuore. Lo ...Commenta per primo Il Tolosa è una polveriera. Dopo aver vinto la Coppa di Francia , il club 'cugino' delha vissuto due casi che hanno sconvolto la quiete dello spogliatoio. Prima il marocchino Zakaria Aboukhlal , che si è rifiutato di vestire la maglia contro l'omofobia e ha rivolto un commento ...POSIZIONE- Ildal canto suo mantiene vivi i contatti sia con l'agente che con gli intermediari di Brahim Díaz cercando di mantenere ogni strada aperta . Al momento non risultano ancora ...

Milan, 11 giocatori in bilico: Maldini e Massara lavorano alla rivoluzione rossonera La Gazzetta dello Sport

In casa Milan si prospetta una vera e propria rivoluzione durante l’estate: definite già quattro partenze Inizia una fase estremamente delicata per il Milan, a sole tre giornate dalla chiusura della S ...Nell’ultimo report di Inter Media and Communication si sottolineano i 24 milioni non pagati dallo sponsor. Una cifra che l’Inter ha recuperato tra semifinali e finale.