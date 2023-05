Calcio | Premier League | Klopp squalificato per una giornata dopo frasi contro arbitro Tierney

(Di giovedì 18 maggio 2023) Londra, 18 mag. - (Adnkronos) - L'allenatore del Liverpool Jurgenè statoper una(non sarà in panchinal'Aston Villa il prossimo weekend) e multato di 75mila sterline, per lepronunciatel'Paul, al termine della sfida vinta dai Redsil Tottenham lo scorso 30 aprile. Il tedesco aveva accusato il direttore di gara di avergli rivolto "parole sbagliate" a fine partita, quando lo ha ammonito per l'esultanza esagerata.

Anche l'Aston Villa, reduce da un campionato diLeague di alto livello, avrebbe intenzione di provare ad intavolare una trattativa per portare Denzel Dumfries in Inghilterra nella prossima ...Il giocatore Frattesi ha parlato del campionato inglese ma anche della Juventus e della Roma 'LaLeague è un campionato importante e bisogna arrivarci al 100%, prima di fare un salto del ...Non c'è ancora un accordo, perché Kim preferisce la. Ma al Psg piace molto sia per le sue qualità tecniche che mentali Db Torino 19/03/2023 - campionato diserie A / Torino - Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Kim Min ...

Scommesse: Toney, bomber del Brentford, sospeso per 8 mesi La Gazzetta dello Sport

Londra, 18 mag. – (Adnkronos) – L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è stato squalificato per una giornata (non sarà in panchina contro l’Aston Villa il prossimo weekend) e multato di 75mila sterli ...I Citizens contestano la legalità dell'indagine e la nomina del capo della giuria indipendente socio dell'Arsenal ...