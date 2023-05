Calcio | Mazzola ' Inter contro ManCity con umiltà e intelligenza | senza idee sei fregato'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il City va affrontato con molta. Se si entra in camposei. Bisognerà entrare con, ma anche tanta consapevolezza dei propri mezzi". Lo dice all'Adnkronos Sandro, ex bandiera nerazzurra sulla finale di Champions League a Istanbul il 10 giugno tra il Manchester City di Pep Guardiola e l'di Simone Inzaghi. "Lukaku e Haaland non li vedo protagonisti, ma magari sbaglio. L'deve restare unita perché siamo l', siamo forti! Inzaghi? Grande allenatore -conclude- chiuderà tutti fuori dallo spogliatoio e spronerà i ragazzi a dare il massimo".

I nerazzurri guidati da capitan contro l'Ajax di Cruijff. Non ci fu partita: 2 - 0 per gli ... Nel 1964 e nel 1965 a trionfare fu l'Inter del Mago Helenio Herrera, con Sandrino a disegnare ...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Il City va affrontato con molta intelligenza. Se si entra in campo senza idee sei fregato. Bisognerà entrare con umiltà, ma anche tanta consapevolezza dei propri mezzi". Lo dice all'Adnkronos Sandro Mazzola, ex bandiera nerazzurra sulla finale di Champions League a Istanbul il 10 giugno tra il Manchester City di Pep Guardiola e l'Inter di Simone Inzaghi.