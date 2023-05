Calcio | la Roma resiste e vola in finale di Europa League | a Leverkusen basta lo 0-0

(Di giovedì 18 maggio 2023), 18 mag. -(Adnkronos) - Laè la prima finalista di. I giallorossi conquistano per il secondo anno di fila unaeuropea, 12 mesi dopo quella di Conferencedella scorsa stagione. I giallorossi difendono con le unghie e con i denti il successo per 1-0 dell'Olimpico e impattano 0-0 a. Il Bayer attacca per tutta la gara ma sbatte contro il muro messo in piedi da Mourinho. Nel primo tempo Diaby colpisce la traversa, nella ripresa Azmoun sbaglia da pochi passi. Primo tempo di sofferenza per i capitolini che non riescono mai a ripartire, nonostante le due torri davanti. Abraham e Belotti provano a lottare con Tah, Hincapie e Tapsoba, ma i difensori tedeschi hanno sempre la meglio. I padroni di casa però non sfondano, ...

Quando lava in sofferenza si affida al serbo. E' l'uomo che dà equilibrio a tutta la manovra e che smista quei palloni che scottano troppo anche in fase difensiva SPINAZZOLA 6 Tiene bassi gli ...LEVERKUSEN (GERMANIA) - Laè in finale di Europa League . La squadra di Mourinho grazie all'1 - 0 dell'andata firmato Bove e allo 0 - 0 nella gara di ritorno elimina il Leverkusen e vola a Budapest . Una gara difficile per ...NellaMourinho recupera Smalling ed El Shaarawy che, come Dybala, si accomodano in panchina. Il tecnico portoghese conferma Cristante in difesa, affiancato da Mancini e Ibañez. Sulle fasce Celik ...

Bayer Leverkusen-Roma 0-0, gli highlights: altra finale europea per Mourinho Sky Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Roma pareggia per 0-0 in casa del Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno dell'Europa League 2022-2023 di calcio, difende la vittoria per 1-0 maturata all'andata tra le mura amiche grazie alla ...