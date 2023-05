Calcio | Inter | per Mkhitaryan distrazione muscolare al retto anteriore coscia sinistra

(Di giovedì 18 maggio 2023) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Il centrocampista dell'Henrikhsi è sottoposto questa mattina ad esami clinico strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro "aldella. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Lo rende noto il club nerazzurro.

L'deve restare unita perché siamo l', siamo forti! Inzaghi Grande allenatore - conclude - chiuderà tutti fuori dallo spogliatoio e spronerà i ragazzi a dare il massimo". 18 maggio 2023PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: ...Arrivano aggiornamenti da casasulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan : il centrocampista armeno si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Per il nerazzurro distrazione ...

Inter-Milan da record: le partite con i maggiori incassi in Italia Sky Sport

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista ...Il tecnico leccese dopo l'esperienza al Tottenham pronto a tornare in gioco. Su di lui anche il Psg, che però pensa a Mourinho prima scelta. Il ...