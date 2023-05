Calcio in tv oggi giovedì 18 maggio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

(Di giovedì 18 maggio 2023) La giornata di18, si apre già nel primo pomeriggio con la sfida tra Lecce e Sassuolo valida per la 32ma giornata del campionato Primavera 1. Alle 14.00 le due squadre si affronteranno in una gara che sarà trasmessa da Sport. Alle 20.30 spazio a Premier League e al 1° turno nazionale dei playoff di Serie C. Nel campionato inglese, in campo il Brighton di Roberto De Zerbi nel recupero della 25ma giornata di Premier contro il Newcastle, rivale diretta nella corsa all’Europa, che sarà visibile su Sky. Sempre su Sky alle 20.30 anche tre gare della post season di Lega Pro: Virtus Verona-Pescara, Cerignola-Fa, Pro Sesto-Vicenza.che,le restanti, saranno visibili anche su Eleven Sports e OneFootball. A completare il programma di ...

MANCHESTER - In questo mercoledì da leoni, il Manchester City non solo ha sbranato il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma ha imposto una nuova legge nella giungla della squadra di Pep Guardiola è ufficialmente la più forte di tutte. Una ex matricola diventata la cavalcata di Haaland e altre implacabili valchirie, ma che canta ancora "Hey Jude" prima e ...Poco fortunato nella ripresa, dove Ederson gli nega la gioia del gol su undi punizione ... Prova a cambiare uomini - ma non assetto tattico - nella ripresa maGuardiola ha tenuto una lectio ...Tra i recuperati, oltre a Ocampos, ci sarà Suso, di certo in campo anche se soltantosi saprà se dall'inizio oppure a gara in corso: "A Torino abbiamo fatto una grande partita " riflette il ...

Manchester City-Real Madrid, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: orari Sky Sport

La giornata di oggi, giovedì 18 maggio, si apre già nel primo pomeriggio con la sfida tra Lecce e Sassuolo valida per la 32ma giornata del campionato Primavera 1. Alle 14.00 le due squadre si affronte ...C'è l'accordo tra l'Inter e Alessandro Bastoni per il rinnovo fino al 2028 a 5 milioni di euro più bonus. L'annuncio dovrebbe arrivare a breve. L'attuale contratto del difensore è in scadenza nel 2024 ...