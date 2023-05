Calcio | Europa League | Siviglia-Juventus 1-1 | si va ai supplementari**

(Di giovedì 18 maggio 2023), 18 mag. - (Adnkronos) -vanno ai tempi supplementari per decidere chi andrà in finale di. Dopo il pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium le due squadre pareggiano con lo stesso punteggio anche al 'Sanchez Pizjuan'. Al vantaggio bianconero con Vlahovic al 65', risponde Suso al 72'.

"Voglio aiutare i Seamen" Per non smettere di botto, Tavecchio ha scelto di giocare in. Coi ... Avevamo giocato il Monday Night e io avevo messo a segno i punti decisivi con un beldalle ...Siviglia infuriato per un intervento spregiudicato di Juan Cuadrado che sta facendo il giro della Rete. Semifinale di ritorno diLeague , la Juventus gioca in Andalusia. A pochi istanti dalla fine del primo tempo il centrocampista degli spagnoli, Oliver Torres , subisce un intervento in scivolata da parte dell'esterno ...Nella semifinale diLeague tra Siviglia e Juve Di Maria si è scagliato contro la sua panchina dopo esser stato sostituito. L'argentino era probabilmente nervoso per non esser riuscito a incidere nel match, ...

Ultimo'ora: **Calcio: Europa League, Siviglia-Juventus 1-1, si va ai ... La Svolta

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato a Sky Sport dopo la qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League, dopo il prossimo 10 giugno affronterà il ...I tedeschi rispondono al 12' con Diaby che lanciato a campo aperto si invola verso la porta difesa da Rui Patricio, l’ex giocatore del Crotone calcia a botta sicura ... lo 0-0 che la qualifica alla ...