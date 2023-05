Calcio | Europa League | le formazioni di Siviglia-Juve | bianconeri con Iling e Kean titolari

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023), 18 mag. - (Adnkronos) - Sono state ufficializzate ledintus, semifinale di ritorno di, al via alle 21 allo stadio 'Sanchez Pizjuan' della città andalusa. Tra ic'èdal 1' al posto di Kostic, Fagioli vince il ballottaggio con Miretti e Gatti quello con Alex Sandro. Questi gli 11 iniziali:(4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar.NTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot,; Di Maria;. All. Allegri.