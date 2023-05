Calcio | Europa League 2023 | Siviglia-Juventus 2-1 dts Andalusi in finale contro la Roma

(Di giovedì 18 maggio 2023) Si rivela fatale per lala semidi ritorno dell’2022-di: dopo l’1-1 dell’andata, ilsi impone per 2-1 dopo i tempi supplementari e va inla. Vantaggio bianconero con Vlahovic al 65?, pareggio di Suso al 71?, gol decisivo nei supplementari di Lamela al 95?. Nel primo tempo Gatti si rende pericoloso al 15?, poi Szczesny dice di no al 25? ad En Nesyri ed al 31? ad Acuna. Al 34? la conclusione di Kean termina sul palo dopo la deviazione del portiere. NelVAR protagonista: al 43? gol annullato a Rabiot per fuorigioco, nel recupero negato un rigore al. Nella ripresa lapassa in ...

ROMA - Ci sarà la Roma di José Mourinho nella prossima finale diLeague in cui i giallorossi, dopo aver staccato il pass superando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in semifinale , sfideranno il Siviglia di Jose Luis Mendilibar capace invece di eliminare la ...... segui il cammino delle squadre italiane incon il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commentiCoppe: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 18 ...PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane incon il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: ...

(Adnkronos) - La Roma pareggia 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen nel ritorno della semifinale di Europa League e si qualifica per la ... che dopo un flipper in mezzo all'area, calciare un rigore in ...(Adnkronos) - Sarà il Siviglia a sfidare la Roma nella finale di Europa League. Dopo il pari per 1-1 all'Allianz ... A punire i bianconeri due vecchie conoscenze del calcio italiano l'ex Milan Suso, a ...