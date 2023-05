Calcio | De Laurentiis | ‘cena con Spalletti dovuta | di amicizia ora grande festa per fine campionato’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “La cena condi venerdì era. Una cena d’, di ringraziamento. Ad un certo punto era quasi un giallo perchè sapevamo di aver vinto lo scudetto ma dovevamo ancora ufficializzarlo”. Sono le parole di Aurelio De, presidente del Napoli, in conferenza stampa a Castel Volturno. “La vittoria dipendeva da altre partite. Con l’Udinese mi è venuta l’idea di festeggiare e c’erano 54mila persone, è stato meraviglioso. Uno non vuole stare per forza al centro dell’attenzione a tutti i costi, avrei potuto collegarmi dallo spogliatoio e fargli i complimenti in diretta, ma è un momento loro ed era giusto farlo godere a loro e l’allenatore. C’è stata la celebrazione con la Fiorentina, vincendo anche senza averne bisogno, ed abbiamo fatto una manizione ...