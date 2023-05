Calcio | Conference League | Basilea-Fiorentina 1-3 | viola in finale con il West Ham

(Di giovedì 18 maggio 2023), 18 mag. - (Adnkronos) - Lavola indicontro gli inglesi delHam. Al successo degli svizzeri all'andata per 2-1 al 'Franchi' rispondono icon una vittoria per 3-1 dopo i tempi regolamentari al St. Jakobs Park di. Decisivo il gol di Barak nel recupero del secondo tempo supplementare. Nei 90' regolamentari doppietta di Gonzalez al 35' e al 72', per gli svizzeri a segno Amdouni al 55'. Durante il secondo tempo supplementare la partita è stata interrotta per quasi dieci minuti per permettere i soccorsi a un tifoso della, portato fuori dal settore ospiti in barella.

BASILEA (Svizzera) - La Fiorentina è in finale diLeague ! I ragazzi di Italiano hanno vinto per 3 - 1 al St. Jakob - Park di Basilea con ...- 2) che arriva al 35' sugli sviluppi di un...La Fiorentina è in finale diLeague e il 7 giugno sfiderà il West Ham a Praga. I viola si sono imposti 3 - 1 ai ...è stato al 35mo Nico Gonzalez con un bel gol con stacco di testa sud'...... segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commentiCoppe: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 18 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.51 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Basilea-Fiorentina, vinta dai viola per 3-1 grazie alla rete in extremis di Barak. La squadra di Vincenzo Italia ...Barak realizza il gol qualificazione all'ultimo minuto dei supplementari per la gioia di Italiano. Gli Hammers vincono anche in Olanda ...