Calcio | Abodi | ' Inter in finale Champions grande soddisfazione e obiettivo prestigioso'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "L'indiLeague è una, un. Spero che i 90 minuti ancora da giocare possano dare altra. Un in bocca a lupo ai club italiani che ancora si giocano l'ingresso nelle altre due competizioni. Questo è un segnale confortante, ma che non deve coprire le lacune che ancora ci sono". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andreaa Rtl 102.5. "Necessario fare un salto di qualità e la configurazione di un modello italiano. Necessario anche un sistema diessi non solo sportivi ma anche economici, lo vediamo ogni giorno in quelle questioni che attraversano la giustizia sportiva, che si combinano con quella ...

Sono le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea, intervenuto dal Foro Italico, in ... per fare in modo che anche ilpossa andare verso una valutazione complessiva positiva, in ...Il ministro dell'Economia fa un esempio estremo: 'La domanda nelè talmente forte e ... Giorgetti ricorda che anche il ministro dello sport Andreasta riflettendo sull'opportunità di un ...Con il ministrovogliamo rilanciare i Giochi della Gioventù: anche il sacro confronto, la ... lo sport è una risposta straordinaria: pensiamo a cosa ha rappresentato la boxe o ilo l'...

Calcio: Abodi, 'Inter in finale Champions grande soddisfazione e ... Il Dubbio

'E' necessario fare un salto di qualità e la configurazione di un modello italiano' ROMA (ITALPRESS) - 'L'Inter in finale di Champions League è ...In occasione degli Internazionali BNL d’Italia, in campo al Foro Italico di Roma fino al 21 maggio, il Ministro per lo Sport ei Giovani Andrea Abodi ha parlato ai microfoni di RTL 102.5, radio ufficia ...