Calamai | «Manchester City montagna ma Inter se la può giocare»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lucaha parlato delche ha conquistato la finale di Champions League contro l’battendo ieri il Real Madrid per 4-0.– Queste le parole di Lucanel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cheè stato ieri? Ieri è stata la tempesta perfetta. Quello che abbiamo visto è la storia di Guardiola, un tecnico che continua a costruire per arrivare alla creazione della macchina da calcio perfetta. In molte altre realtà si spendono solamente soldi, alinvece hai chi sa gestire l’enorme materiale a disposizione. E vorrei sottolineare la classe di Ancelotti, che ha riconosciuto la grandezza dell’avversario, non si è inventato nessuna giustificazione, gli fa onore. Ma ...