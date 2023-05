Cagnolina terrorizzata in lista per soppressione | guardate la sua incredibile reazione quando capisce di essere salva

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 18 maggio 2023) È una triste verità che tanti cani che entrano nei rifugi per animali sono malnutriti e sottopeso. Mi addolora vedere animali lottare al punto daquasi troppo deboli per reggersi in piedi. Eppure alcuni, nonostante il modo in cui vengono trattati, rimangono affezionati e continuano a fidarsi degli esseri umani. Altri invece tremano dalla pauraun soccorritore si avvicina. A volte è meglio non pensare a cosa potrebbero aver subito questi ultimi. Personalmente, non riesco neanche ad immaginare di fare del male a un animale. Inoltre, non riesco neppure a capire come qualcuno possa provare una sorta di piacere nel farlo… Detto ciò, credo che i cani abbiano un sesto sensosi tratta di capire quali persone sono buone e quali no. Coloro che lavorano con gli animali capiscono l’importanza del far fare la prima ...