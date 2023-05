‘Caffè Alzheimer’ | l’Acli di Benevento prepara le colf al supporto agli anziani FOTO

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto questo pomeriggio presso la sede sannita Acli un incontro nell’ambito del progetto, alla presenza del presidente regionale e di Simposio Immigrati Filiberto Parente, della presidente provinciale Maria Giovanna Parulo e della responsabile AcliStefania Ciullo con la presenza del sindaco diClemente Mastella. In platea, tanteche prestano servizio sul territorio beneventano che hanno approfittato della presenza del sindaco per porre diverse questioni al primo cittadino: dalla eventuale sistemazione temporanea in caso di decesso dell’anziano assistito, alla possibilità di ottenere la cittadinanza italiana. Questioni che Mastella ha segnato sul taccuino e proverà a risolvere a stretto giro. Il sindaco di ...

In occasione della consegna degli attestati nell'ambito del progetto '', le Acli di Benevento vi invitano domani , giovedì 18 maggio alle ore 16, presso la sede provinciale di Via Francesco Flora 31. Sarà l'occasione questa per fare il punto delle