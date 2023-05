Cadice-Valladolid | Duello di molte emergenze

(Di giovedì 18 maggio 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 18/05/2023 alle 21:00 CESTaprono la 35° giornata con una sfida tra dirette rivali per la fuga dalla retrocessione: chi vince andrà vicinissimo alla salvezza Nessuna delle due squadre sta vivendo il proprio momento migliore, con quattro sconfitte a testa nelle ultime sei partitegiocheranno questo venerdì allo stadio Nuevo Mirandilla una partita dalle tante urgenze, quasi agonicain cui entrambe le squadre giocanodelle loro opzioni per la permanenza poiché entrambe sono legate a 35 punti a uno dalla zona retrocessione. La vittoria significherebbe, quindi, una boccata d’ossigeno molto importante per arrivare all’ultimo tratto di ...

Il Getafe resta in zona retrocessione, ma la lotta con Espanyol, Valencia,e Almeria è apertissima.Potrebbe essere una buona occasione per la squadra ospite, che con la vittoria nell'ultimo turno si è rilanciata e ora ha gli stessi punti del Valencia e a meno uno dain zona ...Inoltre nelle ultime due partite di Liga, contro Real, l'Atlético Madrid ha messo a segno dieci gol, cinque per gara: un evento che non si verificava dalla stagione 1947/48. Come ...

Cadiz-Valladolid (venerdì 19 maggio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si gioca la prima gara... Infobetting

Cadice e Real Valladolid si sfideranno nella 35ª giornata de LaLiga: info partita, probabili formazioni e pronostico ...Ai Blancos basta un gol dello spagnolo a 20 dalla fine per regalare tre punti ad Ancelotti: i blaugrana possono laurearsi campioni in caso di successo nel derby ...