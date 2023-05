(Di giovedì 18 maggio 2023)Celtics (2) -Heat (8) 116 - 123 (0 - 1 nella serie) Il marchio di fabbrica degli Heat in questi playoff. Tantoe il successo in trasferta nel primo match della serie. Era capitato ...

Boston Celtics (2) - Miami Heat (8) 116 - 123 (0 - 1 nella serie) Il marchio di fabbrica degli Heat in questi playoff. Tantae il successo in trasferta nel primo match della serie. Era capitato anche contro Milwaukee e New York, Boston, che deve però recitare parecchi mea culpa, non è da meno e va ko grazie a un......

Butler fa il fenomeno, Miami parte in quinta anche con Boston La Gazzetta dello Sport

Con 35 punti della loro stella e 46 di squadra nel terzo quarto (è record) gli Heat sbancano il TD Garden e aprono con un successo la finale a Est. Venerdì gara-2 ...