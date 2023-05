Buon compleanno a… Josh Doig

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Oggicompie 21 anni. Andiamo alla scoperta dell’esterno scozzese del Verona, nell’ultimo assente per infortunio Oggicompie 21 anni. Lo scozzese gioca in un Verona che nell’ultimo periodo si è conquistato il diritto a sperare nella salvezza, ma è fermo per una lesione muscolare alla gamba sinistra che potrebbe fargli saltare le ultime partite di campionato. Verona, daa Lasagna: le condizioni degli infortunati Quando la squadra era in gravi difficoltà, era lui, con le sue scorribande da sinistra, a tenerla su di giri. Tanto che all’ultima giornata d’andata, i voti nelle Instagram Stories del club che eleggevano il migliore in campo non avevano avuto dubbi. E non era la prima volta che i tifosi dell’Hellas si dichiarassero convinti, come testimoniava l’articolo pubblicato dal ...