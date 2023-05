Bulgari illumina Venezia con la collezione d’alta gioielleria Mediterranea

(Di giovedì 18 maggio 2023) Life&People.itsceglieper presentare la sua nuovadi Altae di orologi intitolata; lo fa con un parterre di ospiti di primissimo piano (tra cui spicca una sorta di dream team composto da Zendaya, Anne Hathaway, Lashana Lynch ed Eva Herzigova) e con la solita e impeccabile grandissima ricerca nei dettagli. Un tripudio del lusso, sintetizzato anche nella venue che ha ospitato l’evento: ovvero la loggia del maestoso Palazzo Ducale. Prima volta assoluta perIn un certo senso il fashion show dipotrebbe passare alla storia. Non era infatti mai successo che un brand decidesse di allestire una sfilata di moda all’interno di uno dei monumenti più importanti e amati al mondo. Dopotutto, le connessioni ...

Il numero uno di Bulgari traccia per MFF gli scenari di crescita del mercato dei preziosi. Intanto la maison di Lvmh svela a Venezia la new ...