Bruno Barbieri torna su Sky e NOW con 4 Hotel e per la prima volta oltrepassa i confini italiani

Leggi su digital-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) Gli albergatori iniziano a preparare il guanto di sfida e sono pronti a rimettersi in gioco per affrontare le nuove sfide di, che riparte con gli episodi inediti dal 18 maggio ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Lo Chef stellatoprotagonista della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione gli, alla ricerca del senso per l’ospitalità che fa sì che le strutture rappresentino il più importante biglietto da visita per chiunque debba o voglia viaggiare. Uno stile nell’accoglienza e un modo...