Bruno Barbieri torna su Sky e NOW con 4 Hotel e per la prima volta oltrepassa i confini italiani

(Di giovedì 18 maggio 2023) Gli albergatori iniziano a preparare il guanto di sfida e sono pronti a rimettersi in gioco per affrontare le nuove sfide di, che riparte con gli episodi inediti dal 18 maggio ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.Lo Chef stellatoprotagonista della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione gli, alla ricerca del senso per l’ospitalità che fa sì che le strutture rappresentino il più importante biglietto da visita per chiunque debba o voglia viaggiare. Uno stile nell’accoglienza e un modo...

Questa mattina, a Palazzo, a presentare il programma 2023 erano presenti l'assessora alla ... sarà accompagnato per sole 2 tappe esclusive, a Verona e Roma, dall'OrchestraMaderna ...Tutto pronto per il ritorno die il suo 4 Hotel . La gara televisiva che vede protagonisti gli albergatori italiani , torna da stasera , giovedì 18 maggio 2023 . Gli otto episodi inediti andranno in onda in prima ...Gli albergatori iniziano a preparare il guanto di sfida e sono pronti a rimettersi in gioco per affrontare le nuove sfide di4 Hotel , che riparte con gli episodi inediti dal 18 maggio ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Lo Chef stellato torna protagonista della gara - produzione Sky ...

Bruno Barbieri - 4 Hotel: la nuova stagione parte da Marrakech. Ecco gli hotel in sfida La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Indice dei contenuti1 4 Hotel 18 maggio, al via la sesta stagione2 Il programma sbarca all’estero3 4 Hotel 18 maggio, la prima tappa è Marrakech Condividi su Giovedì 18 maggio, dalle ore 21:15 su Sky ...