Bruno Barbieri | “Quest’anno la mia sfida agli hotel sarà spingere sui frigo bar farciti In una struttura pet friendly ho trovato anche il topper nelle cucce!”

(Di giovedì 18 maggio 2023)torna alla guida di “4”, che riparte con otto episodi inediti ogni giovedì su Sky e in streaming su Now. Lo Chef stellato torna protagonista della gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione glialbergatori italiani che sono andati a lavorare per il mondo,dedica due tappe speciali del suo viaggio di, che per la prima volta oltrepassa i confini italiani arrivando a Marrakech e a Malta. In Italia ci si sposterà tra da Firenze fino alle strutture pet-dell’Emilia-Romagna, da Trieste all’Umbria, da Milano alla Carnia, alla ricerca delle nuove idee del settore e di nuove forme di ospitalità. A dicembre arriverà il nuovo libro di ...

Tutto pronto per il ritorno die il suo 4 Hotel . La gara televisiva che vede protagonisti gli albergatori italiani , torna da stasera , giovedì 18 maggio 2023 . Gli otto episodi inediti andranno in onda in prima ...Gli albergatori iniziano a preparare il guanto di sfida e sono pronti a rimettersi in gioco per affrontare le nuove sfide di4 Hotel , che riparte con gli episodi inediti dal 18 maggio ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Lo Chef stellato torna protagonista della gara - produzione Sky ...Tornano le sfide di4 Hotel , con la nuova stagione lo chef, per la prima volta, volerà all'estero per due tappe speciali a Marrakech e Malta. Da stasera 18 maggio, alle 21:15, gli albergatori sono pronti ...

Bruno Barbieri - 4 hotel, da stasera in tv la nuova stagione: le anticipazioni Today.it

Bruno Barbieri, ai microfoni di Tvblog, presenta la nuova stagione di 4 Hotel, dal 18 maggio, ogni giovedì, in esclusiva su Sky Uno ...Parte stasera la nuova edizione dello show di Bruno Barbieri, alla scoperta delle più belle strutture ricettive del nostro paese. La Sesta Stagione di 4 Hotel sarà composta da sei tappe italiane più d ...