Bruce Springsteen sul palco a Ferrara | la bordata della Regione al sindaco | «Sorpresi della conferma | la Protezione Civile oggi serve per altro»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il tam tam polemico sui social non ha fermato lo show. Questa seraè salito suldel Parco Urbano Giorgio Bassani di, come previsto, di fronte a circa 50mila fan. Sono in tutto 900 gli addetti per la sicurezza, fra cui 200 delle forze dell’ordine tra polizia, Guardia di Finanza e Vigili urbani, 150 volontarie 62 operatori sanitari del 118, Ausl die Croce Rossa. Ma non sono soltanto molti utenti “semplici” dei social a contestare lo svolgimento dell’evento nel giorno in cui si contano i danni e le vittime del nubifragio che ha colpito l’Emilia-Romagna. È la stessaa storcere il naso, e lo fa sapere in una nota. La vicepresidente delegata alla ...

Bruce Springsteen a Ferrara, dopo l'ok continuano le polemiche: "Annullate il concerto" la Repubblica

