Bruce Springsteen | concerto a Ferrara | giusto o sbagliato?

... presieduto dalla Prefettura di Ferrara, ha effettuato ieri l'ultimo sopralluogo al Parco Urbano Giorgio Bassani e stabilito che il concerto disi può svolgere. È quindi confermato ...È arrivato l'atteso via libera della Commissione di vigilanza presieduta dalla Prefettura, e con Comune, forze di polizia, 118 e vigili del fuoco, per il primo concerto italiano dia Ferrara . Il Boss è atterrato ieri a Bologna e ha salutato i fan accorsi ad accoglierlo, stamattina si sposterà nella città estense dove, nell'area del parco Bassani, sono attesi ...18 mag 10:38 Polemica sui social per il concerto diSui social sta montando la polemica sull'opportunità che stasera si tenga regolarmente il concerto dia Ferrara, ...

Ferrara, il concerto di Springsteen si farà nonostante il maltempo: polemiche sui social Sky Tg24

Alluvione in Emilia: Imola no, Ferrara sì. Annullato il GP di Formula 1, via libera al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Due scelte opposte. Bufera inevitabile. Stop giusto. Inevitabile. Il cir ...L'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio una vasta area dell'Emilia-Romagna non ferma il grande concerto dove sono attesi 50mila fan ...