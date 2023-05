Bruce Springsteen a Ferrara | ok al concerto dalla Commissione Vigilanza È polemica | “Annullate per solidarietà” L’organizzatore Trotta | “Non è zona rossa”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Polemiche per la decisione di confermare il megadidi stasera al Parco Urbano Giorgio Bassani, dove sono attese 50mila persone da tutta Italia. L’ok definitivo è arrivatodicon la Prefettura, il Comune, le Forze di Polizia, il 118 e i Vigili del Fuoco.In queste ore la situazione in Emilia Romagna, a causa dell’alluvione, è drammatica e le immagini della fuga delle persone dalle proprie abitazioni allagate ha scosso gli italiani. Il Gran Premio di Formula 1, ieri, è stato cancellato mentre ildi– che manca live in Italia da 7 anni – aè stato confermato dallo storico organizzatore del Boss, Claudiodi Barley Arts. Subito si è ...

Musica, a Barcellona primo concerto del tour europeo.salirà sul palco di Ferrara . Il cantante non si ferma. Nonostante il maltempo stia mettendo in ginocchio l' Emilia Romagna , The Boss, questa sera si esibirà, scatenando non poche ...Il Gran Premio di Imola salta, il concerto dia Ferrara no. The show must go on Mentre intorno frana il mondo, con migliaia di evacuati e una decina di morti, si autorizza a meno ...

Ferrara, il concerto di Springsteen si farà nonostante il maltempo: polemiche sui social Sky Tg24

Sono già diversi i fan di Bruce Springsteen in fila per accedere all'area del concerto al parco Urbano di Ferrara. Diversi di loro si sono attrezzati… Leggi ...