Bruce Springsteen a Ferrara | nella folla spuntano Baggio e Ambrosini Ma i fan non apprezzano | ' Questa foto stona'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nonostante le polemiche social, the show must go on : perciòsi è esibito in concerto a, città risparmiata dall'emergenza maltempo che in Emilia Romagna ha portato purtroppo ...

Nonostante le polemiche social, the show must go on : perciòsi è esibito in concerto a Ferrara, città risparmiata dall'emergenza maltempo che in Emilia Romagna ha portato purtroppo alla morte di 13 persone (e il bilancio potrebbe ancora ...... solo in mattinata è arrivato l'ok definitivo dalla Commissione di vigilanza presieduta dalla Prefettura locale che ha dato il via libera al primo concerto italiano diin 7 anni. ...'Il concerto disi tiene in un posto, Ferrara, che per quanto vicino non è stato colpito in modo traumatico dal disastro, è lontano dalla catastrofe. Dunque dico con risolutezza che si deve fare. I ...

Bruce Springsteen salirà sul palco di Ferrara. Il cantante non si ferma. Nonostante il maltempo stia mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna, The Boss, questa sera si esibirà, scatenando non poche ...Nonostante le polemiche social, the show must go on: perciò Bruce Springsteen si è esibito in concerto a Ferrara, città risparmiata dall'emergenza maltempo che in ...