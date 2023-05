Botafogo RJ-Fluminense sabato 20 maggio 2023 ore 23 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo cinque vittorie consecutive la capolistaha conosciuto il primo dispiacere del Brasileirao perdendo 1-2 sul campo del Goias, nonostante il vantaggio iniziare di Tiquinho Soares. Anche perdendo ha mantenuto ugualmente il primo posto in classifica con una lunghezza sul Palmeiras e due sulla, l’avversario di. Tra le mura amiche il Fogo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Não há mais ingressos para o setor Leste Superior do Estádio Nilton Santos para o jogo do Botafogo contra o Fluminense, sábado, pelo Campeonato Brasileiro.O Fluminense voltou a ter problema com a lateral esquerda. Isso porque Alexsander e Marcelo sofreram lesões e serão desfalques nas próximas partidas.Com isso, o técnico Fernando Diniz deve optar pela ...