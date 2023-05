Boss malato muore in carcere Il legale annuncia esposti | “Era gravissimo | hanno rifiutato istanza di scarcerazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Era stato arrestato con l’accusa di essere ildi un quartiere di Catania. Dopo poco più di un anno ina Napoli aveva smesso di mangiare, deperendo sempre più, fino alla morte, la scorsa notte, a 66 anni. Adesso il suo avvocato, Salvatore Silvestro, chiede “che siano accertati i profili di responsabilità per quella che è di fatto una morteta”. Maurizio Giacomo Ieni, indicato da alcuni collaboratori come co-reggente del clan del rione Consolazione, in passato era stato già condannato per associazione mafiosa. Scontata la pena era poi tornato in libertà. Mentre era ancora sottoposto a sorveglianza speciale era stato arrestato di nuovo nel gennaio del 2022 assieme ad altre 14 persone nell’ambito dell’operazione antimafia della procura di Catania che aveva colpito il clan Pillera-Puntina. Dopo un anno nel ...