(Di giovedì 18 maggio 2023) IlGiacomo Maurizio 'Iano' Ieni, 65 anni, ritenuto il reggente della cosca mafiosa catanese Pillera - Puntina, èieri sera nelcampano di Secondigliano. Erae detenuto in ...

IlGiacomo Maurizio 'Iano' Ieni, 65 anni, ritenuto il reggente della cosca mafiosa catanese Pillera - Puntina, è morto ieri sera nel carcere campano di Secondigliano. Erae detenuto in attesa ...... diecimila sfollati Piogge tropicali dopo la siccità, "Il climapresenta il conto" Chi sono ... da parte dei fan, decine e decine di biglietti acquistati per l'appuntamento ferrarese del, ...Sulla scorta anche di alcune intercettazioni dell'estate scorsa in cui si parlava di un, è ...le banche dati del Servizio sanitario nazionale - di un paziente con le caratteristiche del, ...

Boss malato morto in carcere, il suo avvocato annuncia esposti Agenzia ANSA

I legali di Ieni hanno annunciato che presenteranno una denuncia per conoscere i particolari della morte del loro assistito.Il boss Giacomo Maurizio 'Iano' Ieni, 65 anni, ritenuto il reggente della cosca mafiosa catanese Pillera-Puntina, è morto ieri sera nel carcere campano di Secondigliano. (ANSA) ...