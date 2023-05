Borse Ue positive | fiducia su intesa debito Usa A Milano corre Saipem

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tokyo chiude in rialzo, bene le piazze asiatiche. Afocus sulle banche, bene St e deboli le utility. Euro in calo, prezzi del gas scivolano verso 30 euro. Ritraccia il petrolio

Leeuropee si muovono in rialzo , dopo le sedutadi Wall Street e sui mercati asiatici, per l' ottimismo in merito al raggiungimento di un accordo sul limite del debito statunitense . Oggi ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Le piazze finanziarie del Vecchio Continente si muovono sulla scia delle piazze asiatiche, spinte dall'ottimismo: gli investitori cominciano a credere in un possibile accordo a Washington per evitare ...

Piazza Affari si conferma in rialzo dopo quasi 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1% a 27.474 punti.