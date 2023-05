Borsa | Milano chiude cauta con le utility | svetta Stm

Piazza Affari (+01,4%, Ftse Mib a 27.235 punti) chiude all'insegna della cautela con il rialzo del resto dei listini europei più sostenuto anche grazie agli spiragli sul debito Usa. Sul listino ...Tra i best performers di, in evidenza STMicroelectronics (+3,54%), Saipem (+3,34%), Stellantis (+2,06%) e Iveco (+1,70%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su A2A , che prosegue le ...Chiudono in denaro le borse europee , sostenute dall'ottimismo dei politici statunitensi circa la possibilità di giungere ad un accordo che eviti il default degli USA. Piazza Affari al contrario non ...

Borsa: Milano chiude in lieve rialzo a +0,14% - Ultima Ora Agenzia ANSA

Piazza Affari (+01,4%, Ftse Mib a 27.235 punti) chiude all'insegna della cautela con il rialzo del resto dei listini europei più sostenuto anche grazie agli spiragli sul debito Usa. (ANSA) ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...