Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,76% a 27.404 punti. .Appiattita la performance del principale indice delladi, che passa di mano con un +0,78%, a quota 27.409,13 in apertura. 18 - 05 - 2023 09:10attenzione sempre alta sul comparto bancario, dopo le richieste del Governo di aumentare le remunerazioni sui depositi. In focus ancora Tim con il nodo della rete che resta da sciogliere e ...

Borsa: Milano apre in rialzo, +0,76% - Ultima Ora Agenzia ANSA

Borsa: stallo su debito Usa tiene in ostaggio i listini, Milano apre a -0,5% Ancora in rialzo Interpump (+2,5%). Deboli le banche (Il Sole 24 Ore… Leggi ...MILANO (ITALPRESS) - Apertura in rialzo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare +0,75% a 27.399 punti, mentre l'Ftse Italia ...