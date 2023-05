(Di giovedì 18 maggio 2023)Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,9% a 27.448 punti. Sale a 184,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in crescita di ...

Accelera Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,9% a 27.448 punti. Sale a 184,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in crescita di ...***: Europa parte in rialzo, +0,8%in avvio (RCO). 18 - 05 - 23 09:03:49 (0180) 0 NNNNin testa al listino Saipem che festeggia con un +3% due nuovi contratti offshore. Bene St (+1,7%) in scia con il settore e Interpump (+1,4%) che prosegue la serie positiva dopo la ...

Borsa: Milano accelera (+0,9%), sprint Saipem ed Stm, giù A2a Agenzia ANSA

Accelera Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,9% a 27.448 punti. Sale a 184,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in crescita di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...